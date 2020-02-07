Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и не выступит на Олимпиаде 2022 года

Мужская сборная Украины по хоккею во второй игре квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года, который проходит в Нур-Султане, проиграла сборной Польши со счетом 1:6.

Мужская сборная Украины по хоккею проиграла Польше во второй игре квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года, который проходит в Нур-Султане, пишет Украинская хоккейная лига на своем официальном сайте.

Сборная Украины уступила сборной Польши со счетом 1:6. Единственной шайбой в составе украинской команды отметился Павел Таран.

Последний поединок Украина проведет против сборной Нидерландов, игра начнется 9 февраля в 9.00.

В первой игре Украина проиграла сборной Казахстана со счетом 1:8. Перед заключительной встречей украинская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы и потеряла шанс пробиться в следующий этап олимпийской квалификации.

Другой матч квартета между Казахстаном и Нидерландами еще не состоялся. Таким образом, польская сборная идет на первом месте группы, Казахстан – на втором, Нидерланды – на третьем.