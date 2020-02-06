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Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду 2022 года

Мужская сборная Украины по хоккею в первой игре квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года, который проходит в Нур-Султане, проиграла сборной Казахстана со счетом 1:8.

Сборная Украины занимает третье место в своей группе
Сборная Украины занимает третье место в своей группе
Фото: xsport.ua

Мужская сборная Украины по хоккею проиграла Казахстану в первой игре квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года, который проходит в Нур-Султане, пишет Украинская хоккейная лига на своем официальном сайте.

Сборная Украины уступила хозяину турнира сборной Казахстану со счетом 1:8. Единственной шайбой в составе украинской команды отметился Сергей Бабинец.

Следующий поединок Украина проведет против сборной Польши, игра начнется 7 февраля в 11.00. 9 февраля украинская команда встретится с Нидерландами.

В другой игре квартета Польша разгромила Нидерланды со сетом 8:0. Таким образом польская сборная идет на первом месте группы, Казахстан – второй, Украина – третья, а замыкает квартет сборная Нидерландов.

В каждой группе турнира четыре команды разыгрывают одну путевку в следующий этап олимпийской квалификации.

Теги: Украина, Польша, хоккей, Казахстан, Нидерланды, сборная Украины, Олимпиада, Нур-Султан
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