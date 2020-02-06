"Киев-Баскет" проиграл матч за первое место в группе Кубка Европы ФИБА

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" проиграл латвийскому "Вентспилсу" в заключительном туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" 5 февраля в шестом туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА на домашней площадке проиграл латвийскому "Вентспилсу", сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Киев-Баскет" уступил "Вентспилсу" со счетом 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27).

Это второе поражение украинского клуба во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА при четырех победах. "Киев-Баскет" с 10 очками занял второе место в группе K и вышел в четвертьфинал турнира.

"Вентспилс" благодаря победе над украинским клубом занял первое место в квартете, опередив "Киев-Баскет" на один балл.

В четвертьфинале Кубка Европы ФИБА киевская команда сыграет с турецкой "Каршиякой".