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"Киев-Баскет" победил "Зволле" и досрочно вышел в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" после четвертого тура второго этапа Кубка Европы занимает первое место в группе K.

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"Киев-Баскет" имеет в активе восемь очков
"Киев-Баскет" имеет в активе восемь очков
Фото: kyiv-basket.com.ua

"Киев-Баскет" 22 января в четвертом матче второго этапа Кубка Европы ФИБА на домашней площадке победил нидерландский "Зволле", сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Киев-Баскет" обыграл соперника со счетом 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26).

Это четвертая победа украинской команды в четырех играх. "Киев-Баскет" идет на первом месте группы K с восемью очками и досрочно вышел в 1/4 финала Кубка Европы.

Вторую строчку в таблице занимает латвийский "Вентспилс", в активе которого семь очков. Третий – венгерский "Керменд" – пять баллов. Замыкает квартет "Зволле" с четырьмя пунктами.

Следующий поединок украинская команда проведет против "Керменда" на выезде, матч состоится 29 января.

Теги: Украина, баскетбол, ФИБА, Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА
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