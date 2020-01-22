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Гандболист сборной Украины: Стыдно, что на Евро нам не смогли выдать одинаковые футболки с надписью "Украина"

По словам игрока сборной Украины по гандболу Владислава Остроушко, игроков уверяли, что перед Евро 2020 они будут укомплектованы всем необходимым.

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Остроушко (с мячом): "Мы словно аматоры собрались после работы сыграть турнирчик"
Остроушко (с мячом): "Мы словно аматоры – собрались после работы сыграть турнирчик"
Фото: EPA

Игрок сборной Украины по гандболу Владислав Остроушко в интервью ресурсу XSport рассказал, что на чемпионате Европы сборная Украины играла в черно-белой форме, никак не подвязанной к национальным цветам.

"На первой тренировке в Вене нас официальный фотограф ЕГФ (Европейской гандбольной федерации. – "ГОРДОН") удивленно спрашивает: "Вы – сборная?" Мы: "Да, сборная Украины". Видимо, он не поверил, что еще так бывает, когда команда одета кто во что. Стыдно. В 2020 году нам не могут выдать две пары одинаковых футболок и шорт, чтобы было написано "Украина", – сказал Остроушко.

По словам гандболиста, игроки бы сами скинулись на футболки, если бы знали, что так будет.

"Перед Евро уверяли, что на топ-турнире будем укомплектованы всем необходимым. Насколько я знаю, наш главный тренер [Сергей Бебешко] предлагал помочь формой Joma, ведь офис фирмы находится в Испании, недалеко от него. Сказали не беспокоиться, федерация разберется. В итоге, когда выдали экипировку, все поняли, что за 15 лет ничего не изменилось", – рассказал игрок сборной Украины.

Остроушко сказал, что в такие моменты чувствуешь, что ты никому не нужен: "Мы словно аматоры – собрались после работы сыграть турнирчик".

Сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет пробилась на чемпионат Европы 2020 года. На турнире команда проиграла все три поединка группы и заняла 19-е место из 24 команд.

Теги: Украина, гандбол, сборная Украины, чемпионат Европы
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