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"Киев-Баскет" на последней секунде вырвал победу у "Керменда" в Кубке Европы ФИБА

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" после второго тура второго этапа Кубка Европы занимает второе место в группе K.

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"Киев-Баскет" обыграл "Керменд" с разницей в два очка
"Киев-Баскет" обыграл "Керменд" с разницей в два очка
Фото: kyiv-basket.com.ua

"Киев-Баскет" 18 декабря во втором матче второго этапа Кубка Европы ФИБА на домашней площадке победил венгерский "Керменд", сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Киев-Баскет" обыграл соперника со счетом 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22), украинская команда на последних секундах заработала два очка, которые позволили ей победить.

После этого поединка киевский клуб занимает второе место в группе K и имеет в активе четыре балла. Первое место занимает латвийский "Вентспилс" благодаря лучшей разнице очков. "Керменд" располагается на третьей строчке, а нидерландский "Зволле" – на четвертой.

В следующем туре "Киев-Баскет" встретится с "Вентспилсом" на выезде. Поединок начнется 7 января в 19.00.

Теги: Украина, баскетбол, ФИБА, Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА
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