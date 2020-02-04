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Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией в последнем туре отбора на чемпионат мира 2020

Украинская сборная по футзалу заняла последнее место в группе B в элит-раунде квалификации на чемпионат мира 2020 года.

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Сборная Украины сыграла с Францией со счетом 2:2
Сборная Украины сыграла с Францией со счетом 2:2
Фото: Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу України / Facebook

Сборная Украины по футзалу сыграла вничью со сборной Франции в последнем туре элит-раунда квалификации на чемпионат мира 2020 года, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украина забила первой, голом отметился Сергей Журба, но пропустила дважды еще в первом тайме. Во второй половине игры Александр Педяш установил окончательный счет в матче – 2:2.

Ранее сборная Украины проиграла Сербии и Испании в первых двух турах квалификации и лишилась шансов попасть на чемпионат мира 2020 года.

Команда Александра Косенка заняла последнее место в группе B элит-раунда квалификации, имея в активе одно очко. Франция финишировала на третьем месте благодаря лучшей разнице голов.

Теги: Украина, сборная Украины, чемпионат мира, сборная Франции, футзал
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