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ДЕНЬГИ

Кабмин запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты

Экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок и перчаток, будет разрешен, когда закроют внутренние украинские потребности и пополнят государственные запасы таких средств на три месяца, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Анализ показал, что за последние недели существенно вырос экспорт средств индивидуальной защиты
Шмыгаль: Анализ показал, что за последние недели существенно вырос экспорт средств индивидуальной защиты
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом 11 марта на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Выделено первое финансирование из государственного резервного фонда в объеме 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения текущих потребностей для всех органов и организаций, которые работают, скажем так, на фронте, который касается борьбы с коронавирусом, а также для пополнения материального запаса государства на три месяца. Это маски, костюмы, перчатки. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства", – сказал он.

По словам Шмыгаля, "для украинских производителей будет госзаказ за счет этих 100 млн грн на закрытие текущих потребностей и на закрытие трехмесячного запаса".

"После того как будет закрыта внутренняя потребность Украины, мы откроем возможность для украинских предприятий экспортировать и зарабатывать деньги на производстве, которое сегодня пользуется чрезвычайно высоким спросом. Но в первую очередь, конечно, мы должны обеспечить украинцев, а не давать возможность вымывать это из Украины. Анализ показал, что за последние недели существенно вырос экспорт средств индивидуальной защиты и внутренний рынок испытывал определенный дефицит", – заключил он.

Он также добавил, что Кабмин поручил компетентным органам следить за тем, чтобы производители и розничные сети не завышали цены на эти товары.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Денис Шмыгаль, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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