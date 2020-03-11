Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ. Зеленский говорил, что ее ликвидируют до конца марта

Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта назначил Юрия Васильченко руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар; заседание было закрытым для прессы.
"На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди наиболее интересных – глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич", – написала она.
Юрий Васильченко в феврале 2019 года подавал электронную декларацию как кандидат на должность главы ГАСИ. В ней он задекларировал по одной квартире в Киеве и Кривом Роге, жилой дом и земельный участок в Киеве; автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска стоимостью 135 тыс. грн и 630 акций ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" стоимостью 25 копеек за штуку. Васильченко также указал, что у них с женой по $5 тыс. наличными.
На тот момент, в соответствии с декларацией Васильченко, он занимал должность замначальника одного из управлений ГАСИ.
С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ была экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.
В январе тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".
В числе первоочередных задач перед Денисом Шмыгалем при назначении его вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий называли ликвидацию ГАСИ. 4 марта 2020-го Шмыгаль заменил Гончарука на посту премьера.
5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ГАСИ ликвидируют в течение двух недель. "Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", – говорил он.