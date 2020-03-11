Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ. Зеленский говорил, что ее ликвидируют до конца марта

Назначенный руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции Юрий Васильченко в 2019 году работал заместителем начальника одного из управлений ГАСИ. При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что инспекция должна быть ликвидирована до 20 марта.

Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта назначил Юрия Васильченко руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар; заседание было закрытым для прессы.

"На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди наиболее интересных – глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич", – написала она.

Юрий Васильченко в феврале 2019 года подавал электронную декларацию как кандидат на должность главы ГАСИ. В ней он задекларировал по одной квартире в Киеве и Кривом Роге, жилой дом и земельный участок в Киеве; автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска стоимостью 135 тыс. грн и 630 акций ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" стоимостью 25 копеек за штуку. Васильченко также указал, что у них с женой по $5 тыс. наличными.

На тот момент, в соответствии с декларацией Васильченко, он занимал должность замначальника одного из управлений ГАСИ.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ была экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

В январе тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".

В числе первоочередных задач перед Денисом Шмыгалем при назначении его вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий называли ликвидацию ГАСИ. 4 марта 2020-го Шмыгаль заменил Гончарука на посту премьера.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ГАСИ ликвидируют в течение двух недель. "Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", – говорил он.