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Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ. Зеленский говорил, что ее ликвидируют до конца марта

Назначенный руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции Юрий Васильченко в 2019 году работал заместителем начальника одного из управлений ГАСИ. При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что инспекция должна быть ликвидирована до 20 марта.

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Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ
Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта назначил Юрия Васильченко руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар; заседание было закрытым для прессы.

"На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди наиболее интересных – глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич", – написала она.

Юрий Васильченко в феврале 2019 года подавал электронную декларацию как кандидат на должность главы ГАСИ. В ней он задекларировал по одной квартире в Киеве и Кривом Роге, жилой дом и земельный участок в Киеве; автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска стоимостью 135 тыс. грн и 630 акций ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" стоимостью 25 копеек за штуку. Васильченко также указал, что у них с женой по $5 тыс. наличными.

На тот момент, в соответствии с декларацией Васильченко, он занимал должность замначальника одного из управлений ГАСИ.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ была экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 

В январе тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".

В числе первоочередных задач перед Денисом Шмыгалем при назначении его вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий называли ликвидацию ГАСИ. 4 марта 2020-го Шмыгаль заменил Гончарука на посту премьера.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ГАСИ ликвидируют в течение двух недель. "Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", – говорил он.

Теги: Украина, Кабинет Министров, коррупция, Виктория Сюмар, ГАСИ, Елена Костенко, Кабмин
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