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Зеленский анонсировал ликвидацию ГАСИ в ближайшие две недели

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и анонсировал создание параллельного органа.

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Зеленский: В ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ
Зеленский: В ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ
Фото: president.gov.ua

Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют в течение двух недель. Об этом 5 марта на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", – отметил Зеленский.

По его словам, в правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский добавил, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ стала экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".

В числе первоочередных задач перед Денисом Шмыгалем при назначении его вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий называли ликвидацию ГАСИ.

ГАСИ – это "клещ на здоровом теле строительного рынка", и общество увидит первые шаги по его реформированию в ближайшее время, отмечал в комментарии журналистам Шмыгаль.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Госархстройинспекция, ГАСИ, Денис Шмыгаль
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