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ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что все министры отказались от премий до конца года

Оклад членов Кабинета Министров Украины не должен превышать пяти средних зарплат, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль заявил, что министры будут премировать себя по итогам года
Шмыгаль заявил, что министры будут премировать себя по итогам года
Фото: EPA

Члены Кабинета Министров Украины на заседании 11 марта приняли решение об отказе от премий до конца года. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ключевой вопрос… Это политическое решение, но тем не менее министры отказались от премий до конца года. Мы приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год, и тогда мы будем в дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премии", – сказал он.

Шмыгаль уточнил, что зарплаты министров не должны превышать пяти средних зарплат по Украине.

"Надбавки, предусмотренные законом, остаются… Надбавка за интенсивность не может превышать 30% – такое ограничение тоже принято", – заключил он.

В средине января 2020 года на фоне скандала с установлением серьезных надбавок к зарплатам членов правительства Кабмин ограничил размер выплат министрам и их заместителям. Также был ограничен предельный уровень зарплат руководителей госкомпаний.

Теги: Украина, зарплата, Денис Шмыгаль
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