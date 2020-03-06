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"До всех дотянем руки". Зеленский намерен разобраться с набсоветами и чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал работать над повышением зарплат медикам. Для этого он собирается "разобраться с судьями, наблюдательными советами и другими чиновниками".

Зеленский пообещал поднять зарплаты
Зеленский пообещал поднять зарплаты
Фото: EPA

После смены Кабинета Министров Украины президент Украины Владимир Зеленский намерен "немножко разобраться с наблюдательными советами и другими чиновниками". Об этом он заявил на брифинге в Полтавской области 6 марта. Видео общения президента с прессой и местными жителями опубликовал в YouTube телеканал "112 Украина".

О намерении "разобраться с чиновниками" Зеленский сказал, отвечая на вопрос сотрудника местной больницы. О чем именно спрашивал мужчина, на записи не слышно. По всей видимости, вопрос касался низкой зарплаты.

"Это очень справедливое замечание, потому что можно покрасить стены, завезти лучшее оборудование Siemens, а люди будут, как вы говорите, получать 2500 грн за полставки. И за это невозможно работать, а главное – невозможно жить. Мы ставим вопрос Министерству [здравоохранения], новому министру [Леониду Емцу]… Сейчас, поверьте мне, мы будем все работать, чтобы поднять зарплату врачам. Мы очень ценим эту профессию… Мы найдем выход и в отношении судей, и в отношении других чиновников тоже… Уже с министрами мы разобрались. Сейчас немножечко будем разбираться с наблюдательными советами, другими чиновниками. До всех дойдем. Дотянем руки до всех", – сказал Зеленский.

О недовольстве уровнем зарплат в наблюдательных советах украинских госкомпаний президент говорил во время выступления в Верховной Раде 4 марта.

"Концепция, например, зарплат министров пересмотрена. Выплаты снижены, но есть вопросы по поводу зарплат и премий многих членов набсоветов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить минималку, но извините, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не может быть таких выплат людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два или три раза в год прилетают в Украину. Сегодня фактически наблюдать стало выгоднее, чем работать. И при всем уважении к нашим международным партнерам (действительно мы благодарны за их помощь сегодня), но граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – заявлял он.

Верховная Рада 4 марта уволила Кабмин Алексея Гончарука и назначила новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем.

Теги: Верховная Рада, Украина, зарплата, Полтавская область, Владимир Зеленский, бедность, выплаты, реформа здравоохранения, Набсовет, Кабмин
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