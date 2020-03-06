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Новый министр финансов Украины, известный критикой МВФ, встретился с представителем Фонда

В пятницу новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский, ранее критиковавший Международный валютный фонд, провел первую официальную встречу с представителями Фонда. Он заверил, что сотрудничество с МВФ важно для поддержания финансовой стабильности в Украине.

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Уманский заявил, что Украина намерена продолжать сотрудничество с МВФ. Киев больше двух месяцев ждет первый транш по новой программе
Уманский заявил, что Украина намерена продолжать сотрудничество с МВФ. Киев больше двух месяцев ждет первый транш по новой программе
Фото: EPA

Министр финансов Игорь Уманский 6 марта обсудил с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом дальнейшее сотрудничество с Фондом, сообщает пресс-служба Минфина.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – сказал Уманский.

Кабинет Министров во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта, уволив правительство Алексея Гончарука. Уманский занял в новом Кабинете Министров должность министра финансов.

До назначения Уманский неоднократно критиковал программу сотрудничества Украины и МВФ. В частности, в августе 2019 года в статусе советника президента Владимира Зеленского он заявлял, что ему не нравится подход Фонда. "Я никогда не воспринимал позицию, когда МВФ приходит, какую-то идею бросает, наши принимают под козырек и побежали. Украина стала полигоном для испытаний. Получится, не получится. Получилось – это МВФ молодцы. Не получилось – это дебилы украинцы", – говорил он в интервью "Українським новинам".

Американская компания Morgan Stanley после назначения нового Кабмина в Украине рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ. Одной из причин для такой реакции были именно высказывания Уманского об МВФ.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). 

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля 2020 года издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, МВФ, Игорь Уманский, реформы, Йоста Люнгман
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