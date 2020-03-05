Новые объекты приватизации в Украине могут быть проданы за $5 млрд, это почти транш МВФ – Минэкономики

С декабря 2019 года Фонду госимущества Украины передали для приватизации 961 госпредприятие, отметил первый замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

От приватизации объектов, переданных с декабря 2019 года Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), бюджет может получить около $5 млрд.

Об этом 5 марта заявил на посвященной инвестициям конференции первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, информирует сайт ведомства.

"С декабря 2019-го, фонду уже передали 961 предприятие, а это почти в 10 раз больше, чем за последние 10 лет. Их балансовая стоимость составляет примерно $3 млрд, с потенциалом продаж $5 млрд. Это примерно достигает объема транша МВФ", – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в случае успешной продажи объектов приватизации ФГИУ обеспечит "не только значительные поступления в бюджет, но и инвестиции и развитие".

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ переданы 431 предприятие.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Украина ожидает старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, говорил 30 января 2020 года глава Национального банка Украины Яков Смолий.