"Агро Газ Трейдинг" планирует принять участие в приватизации Одесского припортового завода

В компании "Агро Газ Трейдинг" подчеркнули, что за 200 дней работы с Одесским припортовым заводом предприятию удалось начать рассчитываться с долгом перед НАК "Нафтогаз".

Компания "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) заявила о заинтересованности в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), об этом на встрече с трудовым коллективом ОПЗ 25 февраля рассказали генеральный директор и управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко и партнер компании Владимир Колот, пишет пресс-служба предприятия.

АГТ начал сотрудничество с ОПЗ в августе 2019 года, в "Агро Газ Трейдинг" подчеркивают, что стороны за это время полностью выполняли взятые на себя обязательства. Также удалось начать решать проблему задолженности ОПЗ перед "Нафтогазом", так как в соглашении с АГТ в стоимость переработки добавлен $1 за тонну аммиака и и $1,5 – за тонну карбамида, это позволило перечислить 16,5 млн грн для погашения долга, отмечают на предприятии.

"Компания "Агро Газ Трейдинг" готова расширять сотрудничество с ОПЗ и предлагать ему новые форматы. В частности, АГТ рассматривает возможность участия в конкурсе по приватизации ОПЗ. Итоги 200 дней работы показали, что компания "Агро Газ Трейдинг" является надежным поставщиком сырья для ОПЗ. У АГТ есть долгосрочный горизонт планирования, и компания имеет понимание, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ и вернуть заводу статус лидера химической промышленности Украины", – отметил Горбуненко.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида.

В декабре 2016 года Фонд государственного имущества планировал провести аукцион по продаже ОПЗ. Начальная цена должна была составить 5,16 млрд грн. Но конкурс в итоге не состоялся из-за отсутствия заявок от покупателей.

30 апреля 2018 года на предприятии сообщили, что ОПЗ полностью прекращает работу. 2 мая стало известно, что завод выставят на приватизацию за $54 млн.

В начале августа этого года ОПЗ запустил производство аммиака и карбамида после простоя. Завод восстанавливает производство на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг".