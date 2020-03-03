Кабмин Украины передал на приватизацию 431 государственное предприятие

Среди предприятий, которые правительство решило передать на приватизацию, есть "Артемсоль", "Хлеб Украины", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" и завод "Большевик", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: За шесть месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял решение передать на приватизацию в Фонд государственного имущества 431 государственное предприятие. Об этом 3 марта рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

"За шесть месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008-го по 2018-й передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", – сказал Гончарук.

В частности, правительство передало на большую приватизацию четыре большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", государственная акционерная компания "Хлеб Украины", "Артемсоль". На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.