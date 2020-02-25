Зеленский предложил компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить – с неприбыльными шахтами, я думаю, это прекрасная идея... Здесь, кстати, господин [генеральный директор ДТЭК Максим] Тимченко. Компания ДТЭК для многих сегодня была примером. Если верить статистике, много государственных шахт являются действительно неприбыльными, и, если сравнивать состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?" – сказал президент.
Не услышав внятного ответа, Зеленский добавил: "Если вы не готовы и АМКУ будет против, как вы говорите, я с ними поговорю – они будут за.
По мнению Зеленского, ДТЭК должна помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.
На сайте ДТЭК указано, что компания добывает энергетический и коксующийся уголь. У нее есть семь шахт и четыре обогатительные фабрики. Суммарная добыча угля за 2018 год составила 24,1 млн тонн.