Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский предложил компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов оказать компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова содействие в плане решения вопросов с Антимонопольным комитетом, если компания согласится приватизировать неприбыльные шахты.

ДТЭК должна помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, сказал Зеленский
ДТЭК должна помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, сказал Зеленский
Фото: ЕРА

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить – с неприбыльными шахтами, я думаю, это прекрасная идея... Здесь, кстати, господин [генеральный директор ДТЭК Максим] Тимченко. Компания ДТЭК для многих сегодня была примером. Если верить статистике, много государственных шахт являются действительно неприбыльными, и, если сравнивать состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?" – сказал президент.

Не услышав внятного ответа, Зеленский добавил: "Если вы не готовы и АМКУ будет против, как вы говорите, я с ними поговорю – они будут за.

По мнению Зеленского, ДТЭК должна помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/838074156661476/

На сайте ДТЭК указано, что компания добывает энергетический и коксующийся уголь. У нее есть семь шахт и четыре обогатительные фабрики. Суммарная добыча угля за 2018 год составила 24,1 млн тонн.

Теги: Украина, уголь, шахты, бизнес, АМКУ, ДТЭК, приватизация, прибыль, деньги, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я плакала. Но в итоге все вышло". Джамала вспомнила, как искала деньги для поездки на "Евровидение 2016"
"Я плакала. Но в итоге все вышло". Джамала вспомнила, как искала деньги для поездки на "Евровидение 2016"
  "Там, куди я йду". Вышел клип участника нацотбора на "Евровидение 2020" группы [O]. Видео
  "Там, куди я йду". Вышел клип участника нацотбора на "Евровидение 2020" группы [O]. Видео
"Чтобы представлять Украину на "Евровидении", участник должен быть как солдат на войне". Джамала высказалась о выступлении Tvorchi, Khayat и Kruть в финале нацотбора
"Чтобы представлять Украину на "Евровидении", участник должен быть как солдат на войне". Джамала высказалась о выступлении Tvorchi, Khayat и Kruть в финале нацотбора
Go-A прокомментировала контракт с НОТУ, оговаривающий условия поездки на "Евровидение 2020"
Go-A прокомментировала контракт с НОТУ, оговаривающий условия поездки на "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS