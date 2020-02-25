Импорт угля и электроэнергии в Украину нужно ограничить – Зеленский

В Украину нужно импортировать исключительно те марки угля, которые не добывают внутри страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия Фото: ЕРА

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил об необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии в страну, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какую-то марку у нас не добывают, то только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы импорта этой конкретной марки. Пока нет места импорту в нашей угольной промышленности", – сказал он.

Президент добавил, что это "срочная задача" профильному министру.

14 января стало известно, что при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины создадут новое государственное предприятие – "Укруголь".