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Госшахту в Угледаре должны обесточить с 13 февраля. Это может привести к ее затоплению

Оператор системы распределения “ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь” заявил, что полное прекращение энергоснабжения государственной шахты в Угледаре Донецкой области может привести к серьезным экологическим последствиям.

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Шахту в Угледаре может затопить из-за отключения электроэнергии
Шахту в Угледаре может затопить из-за отключения электроэнергии
Фото: pixabay.com

Поставщик электроэнергии “Укрэнергоуголь” потребовал с 13 февраля полностью обесточить госпредприятие “Шахтоуправление “Южнодонбасское №1” (Донецкая область) за долги 2019–2020 годов, включая вентиляцию и водоотлив. Об этом сообщается на сайте оператора системы распределения “ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь”.

В компании подчеркнули, что в соответствии с законодательством, обязаны удовлетворить заявку поставщика в указанный срок.

“Полное отключение шахты от энергоснабжения, включая водоотлив, угрожает затоплением государственного предприятия и серьезными экологическими последствиями. Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и угольной промышленности, Донецкую ОГА, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия”, – сказано в заявлении.

В “ПЭМ-Энергоуголь” подчеркнули, что "проблемы с оплатой энергопотребления госпредприятием носят системный характер”. “21 декабря 2019 года энергоснабжение шахты уже было частично приостановлено по заявке [компании] “Укрэнергоуголь” и продолжалось около месяца”, – сообщил оператор.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец заявлял, что один день простоя такой шахты обходится государственному бюджету примерно в 1 млн грн.

Теги: уголь, Донецкая область, промышленность, ДТЭК, Министерство энергетики, электроэнергия, чрезвычайная ситуация, Угледар, Министерство энергетики и угольной промышленности, угольные шахты
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