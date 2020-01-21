Минэкоэнерго создаст госпредприятие "Укруголь"

Целью создания государственного предприятия "Укруголь" является обеспечение функционирования рынка угля и защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта, заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины создадут новое государственное предприятие – "Укруголь". Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.

Юридический адрес предприятия – Киев, проспект Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".

Согласно приказу, данные о предприятии должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

В пресс-службе министерства изданию ExPro заявили, что основная идея создания "Укругля" – обеспечение "надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля".