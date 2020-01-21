Минэкоэнерго создаст госпредприятие "Укруголь"

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины создадут новое государственное предприятие – "Укруголь". Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.
Юридический адрес предприятия – Киев, проспект Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".
Согласно приказу, данные о предприятии должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
В пресс-службе министерства изданию ExPro заявили, что основная идея создания "Укругля" – обеспечение "надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля".