Гончарук поручил приватизировать более 300 объектов в 2020 году

Прозрачные условия приватизации – одно из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: Приватизация – это о привлечении инвестиций за счет передачи в частную собственность убыточных объектов Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко провести приватизацию более 300 объектов в 2020 году, сообщила 20 января пресс-служба Кабинета Министров.

"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов", – заявил Гончарук.

По его словам, "приватизация – это о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству".

Премьер подчеркнул, что десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно "прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы".

В правительстве подчеркивают, что за последний квартал 2019 года на продажу через электронные аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала. В целом в 2019 году доходы от приватизации были вдвое больше, чем за 2018 год.

Всего в первом квартале Фонд госимущества Украины планирует объявить более 200 аукционов по новым правилам раскрытия информации. Для этого ФГИУ запустил виртуальную комнату данных. "Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел", – продолжили в Кабмине.

Гончарук отметил, что "прозрачные условия приватизации – одно из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины".

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.