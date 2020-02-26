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Компанию Ахметова не заинтересовало предложение Зеленского о приватизации неприбыльных шахт

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и "Центрэнерго". Генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко сказал, что компания не будет принимать участие в приватизации.

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Приоритетом ДТЭК является развитие инвестиций в "зеленую" генерацию, сказал Тимченко
Приоритетом ДТЭК является развитие инвестиций в "зеленую" генерацию, сказал Тимченко
Фото: ДТЕК - DTEK / Facebook

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова не заинтересована в приватизации неприбыльных госшахт. Об этом 25 февраля УНИАН сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко.

"У нас достаточно большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", – сказал он.

Тимченко также заявил, что ДТЭК не заинтересована в покупке компании "Центрэнерго".

"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет – развитие инвестиций в "зеленую" генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция", – сказал он. 

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и “Центрэнерго".

На сайте ДТЭК указано, что компания добывает энергетический и коксующийся уголь. У нее есть семь шахт и четыре обогатительные фабрики. Суммарная добыча угля за 2018 год составила 24,1 млн тонн.

Теги: Украина, инвестиции, уголь, шахты, бизнес, ДТЭК, приватизация, Центрэнерго, Владимир Зеленский, Максим Тимченко
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