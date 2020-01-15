Кабмин отказался от приватизации "Укрэнерго" и "Энергоатома"

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство утвердило список стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Гончарук отметил, что Кабмин утвердил список предприятий, которые нельзя приватизировать, и теперь его должен рассмотреть парламент Фото: ЕРА

Кабмин отказался от приватизации "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатома". Об этом говорится в пояснительной записке к закону "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

"Укртрансгаз", "Укргазвидобування" и "Укртранснафта" вошли в список объектов, чьи акции должны принадлежать государству в количестве не менее 51%.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram, что правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать, и теперь его должен рассмотреть парламент.

Гончарук отметил, что приватизации не подлежат предприятия, которые являются природными монополиями, имеют критически важное значение для общества, а также обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность страны.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана).

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 декабря Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

2 января в Министерстве финансов сообщили, что в 2019 году доходы от приватизации составили 3,1% от плана.