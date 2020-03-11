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Кабмин назначил нового представителя в Верховной Раде

По словам нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана, он стал новым представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.

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Мокан является нардепом от "Слуги народа"
Мокан является нардепом от "Слуги народа"
Фото: Vasyl Mokan / Facebook

11 марта Кабинет Министров Украины решил назначить своим представителем в Верховной Раде народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана. Об этом сам Мокан сообщил в Facebook.

"Официально подтверждаю, что сегодня на заседании правительства я был назначен постоянным представителем Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины. Первоочередными задачами является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ", – написал он.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/226116235448023

11 марта в отставку с должности представители Кабмина в Раде подала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, назначенная на эту должность в ноябре 2019 года. Шуляк связала это со сменой состава правительства.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Позже назначили руководителей других министерств.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, Елена Шуляк, Кабмин, Василий Мокан
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