Кабмин назначил нового представителя в Верховной Раде

По словам нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана, он стал новым представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.

11 марта Кабинет Министров Украины решил назначить своим представителем в Верховной Раде народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана. Об этом сам Мокан сообщил в Facebook.

"Официально подтверждаю, что сегодня на заседании правительства я был назначен постоянным представителем Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины. Первоочередными задачами является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ", – написал он.

11 марта в отставку с должности представители Кабмина в Раде подала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, назначенная на эту должность в ноябре 2019 года. Шуляк связала это со сменой состава правительства.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Позже назначили руководителей других министерств.