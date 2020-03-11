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Кабмин Украины назначил врио министра энергетики Шубина, который ранее работал в ДТЭК

Виталий Шубин, работавший первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, временно возглавил ведомство. Кандидат на пост министра Иван Плачков, по сведениям СМИ, отказался от должности в Кабмине.

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Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України / Facebook

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании уполномочил Виталия Шубина временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом 10 марта сообщил правительственный портал.

С ноября 2019 года Шубин работал первым заместителем министра Алексея Оржеля, который лишился должности после смены правительства.

С 2011-го по 2014 год Шубин занимал должности в холдинге бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК. В 2014–2016 годах работал в ООО "Энергетические ресурсы Украины". В течение 2017–2019 годов был руководителем ряда ветровых электростанций.

Пост министра энергетики и защиты окружающей среды в новом Кабмине, по информации источников "Украинской правды", должен был занять бывший министр энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков. Однако 4 марта издание "Буквы" сообщило, что он не согласился возглавить министерство.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств оставались вакантными.

10 марта Кабмин назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича. В этот же день первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства, а Светлану Фоменко – врио министра культуры.

Теги: Кабинет Министров, Иван Плачков, Алексей Оржель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Виталий Шубин
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