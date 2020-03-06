Новосад об отставке Кабмина: Мы не поняли, какие к нам претензии

Бывший министр образования и науки Анна Новосад заявила, что депутаты Верховной Рады не озвучили конкретный список замечаний к работе Кабинета Министров, прежде чем отправить его в отставку.

Новосад: Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии Фото: Anna Novosad / Facebook

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад считает способ, которым Верховная Рада отправила Кабинет Министров в отставку, нецивилизованным. Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радіо НВ".

"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, он несколько нецивилизованный", – прокомментировала бывшая министр отставку Кабмина.

По словам Новосад, министры даже не поняли, в чем была претензия Верховной Рады к их работе.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", – подчеркнула она.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

На должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, сообщил источник "Украинской правды".

Новосад занимала должность главы Министерства образования и науки с 29 августа 2019 года.