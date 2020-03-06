Новосад раскритиковала кандидатуру Кременя на должность министра образования

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад выступила резко против возможной кандидатуры президента Национальной академии педагогических наук Василия Кременя на должность главы Министерства образования. Об этом она заявила 6 марта в интервью "Радио НВ".
"Относительно господина Кременя. Я считаю, если ему будут предлагать эту должность, стоит воздержаться. К сожалению, Национальная академия педагогических наук не стала тем островком прогрессивных реформаторских настроений в сфере образования. Я считаю, что организация, которая очень часто покрывает плагиат и академическую недобропорядочность, и ее глава не имеют той репутации, чтобы продолжить те изменения, которые мы начали", – отметила бывший министр.
5 марта "Украинская правда" со ссылкой на свои источники заявила, что на должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.
Кремень в 1999–2005 годах был министром образования и науки в правительствах Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха и Виктора Януковича.
В 2018 году аналитический центр CEDOS проанализировал научные статьи сотрудников академии педнаук и поставил под сомнение степени, которые присваивает эта структура.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.