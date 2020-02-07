Новосад задекларировала квартиру в Киеве стоимостью 944,2 тыс. грн

Министр образования и науки Украины Анна Новосад объяснила, что квартира, которую она внесла в декларацию в феврале, была у нее и ранее, но имущественные права оформили только сейчас.

7 февраля министр образования и науки Украины Анна Новосад внесла в Единый государственный реестр деклараций информацию о приобретении квартиры в Киеве стоимостью 944,2 млн грн.

Согласно документу, право собственности на квартиру площадью 46,6 м² Новосад приобрела 3 февраля у ООО "Дисбуд", деятельностью которого, согласно сервису YouControl, является строительство жилых и нежилых зданий.

В Facebook Новосад объяснила, что данная недвижимость была указана в ее декларациях и ранее, но как объект незавершенного строительства.

"Никакой сенсации – эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017 год) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018 год). В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" – написала она.

В интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, министр заявила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн в месяц и этой суммы "хватает, чтобы нормально прожить", но она не имеет возможности делать накопления и не смогла бы на такую зарплату содержать ребенка, если бы он у нее был. В социальных сетях ее заявление вызвало активную дискуссию. Сама Новосад назвала свое высказывание неудачным.