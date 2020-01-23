Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Неудачная формулировка". Новосад объяснила свое высказывание о зарплате в 36 тыс. грн

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сказала 20 января, что зарплаты в 36 тыс. грн "хватает, чтобы нормально прожить", но содержать ребенка на эту сумму она бы не смогла. 22 января она заявила, что эта формулировка была неудачной.

Новосад: Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн, или работа ученых на 0,75% ставки
Новосад: Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн, или работа ученых на 0,75% ставки
Фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в Facebook объяснила свои слова о том, что на нынешней должности получает меньшую зарплату, чем когда возглавляла директорат министерства.

В интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, министр заявила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн в месяц и этой суммы "хватает, чтобы нормально прожить", но она не имеет возможности делать накопления и не смогла бы на такую зарплату содержать ребенка, если бы он у нее был. В социальных сетях ее заявление вызвало активную дискуссию.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего", – написала она 22 января.

Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабмина о соответствии зарплаты чиновников "конкретным результатам их работы". 

"Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн, или работа ученых на 0,75% ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином", – написала министр. 

Она утверждает, что рост заработных плат педагогов и ученых является одной из ключевых задач правительства в рамках проведения реформ. 

https://www.facebook.com/anja.novosad/posts/2725188694215469

Новосад была назначена министром образования и науки 29 августа. 

18 января правительство обнародовало зарплаты членов Кабмина. Зарплата Новосад в сентябре составила 38,3 тыс. грн, в октябре – почти 38 тыс. грн, в ноябре – 39,1 тыс. грн. В декабре министр получила 42,4 тыс. грн надбавок и 96 тыс. грн премии.

Теги: образование, зарплата, правительство, доходы, ученые, интервью, Анна Новосад
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS