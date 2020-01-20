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Новосад: Не поддерживаю идею отдельного ВНО по медиаграмотности

Медиаграмотность будет одной из компетенций в стандарте образования, отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Новосад: Медиаграмотность можно преподавать на различных предметах
Новосад: Медиаграмотность можно преподавать на различных предметах
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Анна Новосад не поддерживает идею введения внешнего независимого оценивания (ВНО) по медиаграмотности. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января.

"Я не поддерживаю отдельное ВНО по медиаграмотности. Но поскольку это будет одна из компетенций в стандарте, то она, несомненно, найдет свое отражение и в ВНО, но через проверку этого умения в рамках других предметов", – сказала министр.

Новосад заявила, что если отдельные школы захотят преподавать медиаграмотность как отдельный предмет, они смогут это делать.

"Они смогут делать это через свои образовательные программы. Например, сделать этот предмет выборочным, закон "Об общем среднем образовании" это позволяет. Вообще медиаграмотность можно преподавать на различных предметах – от украинского языка до истории, это могут быть просто темы. С нашей стороны что мы точно должны сделать – это дать примеры и методики, как это преподавать, и это мы планируем делать", – сказала она.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в ноябре 2019 года заявлял, что информационную безопасность могут сделать частью ВНО.

Теги: СМИ, образование, ВНО, Анна Новосад
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