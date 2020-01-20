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Новосад про электронные учебники: Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать

На конкурс по закупке электронных учебников для школ производители подавали некачественные образовательные материалы, отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад. По ее словам, конкурс будет возобновлен с новыми требованиями к экспертизе таких учебников.

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Новосад: Мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым трендом на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем
Новосад: Мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым трендом на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем
Фото: mon.gov.ua

Пилотный проект с использованием электронных учебников в школах был неудачным из-за их плохого качества, но в будущем его возобновят. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать", – сказала министр.

Она отметила, что в рамках эксперимента были закуплены планшеты для тысячи школ, но проблемной оказалась закупка самих электронных учебников.

"Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители, – это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, где-то фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", – сказала она.

Новосад рассказала, что в связи с этим в конце 2019 года решила приостановить конкурс.

"Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями", – сказала глава Минобразования.

В то же время, по словам Новосад, она пока не видела исследования, которое бы показывало, что использование электронных учебников резко улучшает образовательные достижения учащихся.

"Это, бесспорно, влияет на определенные навыки и цифровую грамотность, это позволяет не носить с собой учебники из школы домой. И мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым трендом на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем. Поэтому должны быть проведены хорошие фундаментальные исследования, чтобы понять, дает ли это какой-то эффект или нет", – добавила министр.

В феврале 2018 года в рамках концепции Национальной образовательной платформы стартовала разработка электронных учебников, сообщала пресс-служба Минобразования. 

Теги: образование, учебники, школы, Минобразования, Анна Новосад
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