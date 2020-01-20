Новосад заявила, что до конца 2020 года в Украине не должно остаться школ с туалетами на улицах

Средств, выделенных государством, и финансирования из местных бюджетов должно хватить, чтобы оборудовать туалеты в помещениях школ до конца 2020 года, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

В Украине до конца 2020 года не должно быть школ с туалетами на улице. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января.

"Это легко исправить. Мы продолжаем политику под названием "Достоинство ребенка" по построению теплых туалетов. На 2020 год мы предусмотрели и отдали на места 26 млн грн, чтобы сделать эти теплые туалеты. В прошлом году тоже были деньги на местах, и некоторые области справились с заданием, и у них теперь ноль школ, в которых есть такая ситуация. А есть у нас, например, Закарпатье, которое считает, что иметь такой уровень средневековья – это нормально. Мы об этом уже много говорили с руководством области. Сейчас я жду нового председателя Закарпатья, чтобы поставить это как один из ключевых KPI. Не должно в области быть около 150 школ, в которых такие уборные. Сейчас мы от них ждем перечень туалетных комнат, которые они планируют реконструировать, и я лично планирую контролировать этот вопрос", – сказала Новосад.

По ее словам, средств, выделенных государством, и финансирования из местных бюджетов должно хватить, чтобы оборудовать туалеты в помещениях школ.

"Дедлайн – это конец 2020 года", – сказала она.

В то же время, по словам Новосад, в школах, где учится менее 25 учеников, такие изменения не предусмотрены, поскольку их будут закрывать.