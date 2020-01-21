"Пусть министр с зарплатой 36 тыс. выйдет замуж за директора "Укрпошти" с зарплатой 1 млн 867 тыс.". Соцсети обсуждают заявление Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад спровоцировала активную дискуссию в соцсетях, заявив, что ее зарплаты в размере 36 тыс. грн не хватит на содержание ребенка.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад накануне заявила, что на ее нынешней должности получает меньшую зарплату, чем когда возглавляла директорат министерства. Новосад уточнила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн в месяц и этой суммы "хватает, чтобы нормально прожить", но она не имеет возможности делать накопления и не смогла бы на такую зарплату содержать ребенка.

Это утверждение Новостад вызвало активную дискуссию в соцсетх. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Относительно денег на будущих детей министров. Не знакома с Анной Новосад, мало знаю о ее достижениях на посту, хотя и слышала много хорошего от людей, которые держат кулаки за реформы и хвалят, независимо от их успеха. Но. Если ты – об успехе дела и своем собственном, риторику о детях и личном нужно забыть. А в случае 29-летнего человека, независимо от его пола, должность министра – это щедрый аванс от общества, который надо отработать. Лично я за высокие зарплаты министрам и тем более менеджерам корпораций. Но "Санта-Барбара" из аргументов о женах, детях, свекровях, родителях, мягко говоря, вызывает удивление", – поделилась мнением журналистка, бывшая ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко.

"Пусть бы министр образования с зарплатой 36 тыс. вышла замуж за директора "Укрпошти" с зарплатой 1 млн 867 тыс. А если серьезно, то Новосад можно понять в одном: если у одного министра зарплата 250 тыс., а у тебя – 36, то это не только о материальном обеспечении, а о том, что ты самый дешевый министр и твое место 150-е. А ты представляешь отрасль и отрасль эта – снова несчастное и обделенное образование", – написал экс-нардеп от "Народного фронта" Александр Сочка.

"Я всегда отстаивал позицию, что голова у человека не только для того, чтобы в нее есть и носить прическу... Новосад сознательно или нет провоцирует взрыв в образовательной среде. Точка", – считает политолог Евгений Магда.

Магда добавил, что "новые лица" должны думать сначала о работниках сферы, где работают, а потом уже – о собственных сбережениях и прочем... Хотя, конечно, стратегическое мышление госпожи министра – это плюс".

"Новосад заявила, что хочет ребенка, но не с зарплатой в 36 тыс. грн. И тут все начали на нее гнать, что "как это так, а вот другие и на 5 тыс. ребенка заводят, вот же ж сука эта Новосад!". То есть подход "дал бог зайку, даст и лужайку" – это ок, а подход "у меня недостаточно денег, чтобы заводить ребенка, пожалуй, не буду" – это не ок? А почему? Что плохого в том, что человек ответственно подходит к планированию семьи?" – задалась вопросом журналистка Юлиана Скибицкая.

"Когда министр заявляет, что не может содержать ребенка за 36 тыс. грн в месяц, это нормально. Целиком отражает, к какому социальному слою человек принадлежит. Далек от народа или не далек, так сказать. Послушали, перелистали дальше. Видимо, учителя и воспитательницы в детских садах вообще не должны рожать, пока не получат надбавку", – отметил Евгений Ихельзон.

"36 тыс. на руки ей мало. Интересно: она не забыла, какому именно народу она служит?!" – заявил украинский поэт Андрей Любка.

Телеведущая Ольга Лень обратила внимание на то, что Новосад рассказала о наличии у нее собственного жилья. "А откуда же взялось собственное жилье? Смотрим декларацию. Квартира на 103 м², приобретенная в собственность в 2008 году, когда госпожа Новосад только что закончила среднюю школу и училась в Киево-Могилянской академии. Интересно: как, работая за всю жизнь всего четыре года и в том же министерстве, она имеет собственное жилье? Итак, квартира никак не заработанная госпожой Новосад, а скорее подаренная кем-то. В лучшем случае – родителями. Получается, что министр образования как раз и видит себя исключительно на содержании – то у родителей, то у государства. И не имея никакого опыта работы в реальной конкурентной экономике, позволяет себе поучать общество, как обустраивать комфортную жизнь самой госпожи Новосад за государственный счет. Обычная мажорка с претензиями", – написала Лень.

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк считает, что у топ-чиновников и руководителей государственных агентств и предприятий должны быть высокие зарплаты. "Кассир в АТБ официально зарабатывает 10. Во сколько раз выше мы оценим работу министра экономики по сравнению с кассиром? Я бы оценил в 10 раз... Сто раз посчитано и доказано, что конкурентные зарплаты для топ-чиновников – это капля в бюджете", – подытожил он.

"Я считаю зарплату в 36 тыс. недостаточной для должности с таким уровнем ответственности. И я также убеждена, что этих денег недостаточно любому человеку в Украине для нормального воспитания ребенка", – озвучила свою точку зрения журналистка Алина Денисенко.

"Некоторых возмущает заявление Новосад о том, что она не смогла бы содержать ребенка на 36 тыс. грн. Конечно, запросы у Новосад высокие, это ясно. Но на самом деле сумма, на которую можно содержать ребенка, очень сильно зависит от тех условий, которые предоставила вам судьба", – отметила журналистка "Украинской правды" Наталья Бушковская.

"Госпожа Анна! Искренне сочувствую вам, потому что желание дать ребенку все самое лучшее прекрасное само по себе. А за 36 тыс. грн лучшее не купишь, лучшее вообще за деньги не купишь. Но у меня к вам как к министру образования вопросик: как моей маме – педагогу с двумя высшими образованиями – прожить на 2 тыс. грн пенсии? Буду благодарна за подсказки, советы, лайфхаки", – написала украинская певица Анжелика Рудницкая.

"Обновил CV – даю мастер-классы членам Кабинета Министров Украины, как содержать ребенка на 36 тыс. грн. Дорого", – иронизирует журналист Вахтанг Кипиани.

"Да. 36 тыс. руководителю области – мало. Это факт. Этого мало даже руководителю экспертной группы целого направления отрасли. Не стоит манипулировать: "А учителя?" Уровень ответственности министра и учителя выше раз в 100. Найдите эффективного менеджера с международным опытом и экспертизой, который мотивированно будет работать за эти деньги, даже за "космические" 36 тыс., долгое время. Люди такие люди. P.S. Новосад – явно не тот министр, которого нужно травить и обвинять", – считает экс-руководитель экспертной группы по вопросам евроинтеграции, координации донорской помощи и международного сотрудничества Министерства здравоохранения Украины Дана Юрович.



"Проблема здесь чисто в управленческой и этической плоскости. Потому как руководитель, говорящий, что не способен вырастить ребенка за деньги в разы большие, чем получают его подчиненные, многие из которых уже давно не одного ребенка вырастили, в один момент возводит между ними и собой непреодолимую стену. Такой руководитель фактически прямо говорит, что он никогда не будет унижаться до того, чтобы работать на месте своих подчиненных. Что не для этого мама "квіточку ростила". И даже если с точки зрения необходимости начинать оптимизацию процессов в любой организации "с головы" он будет тысячу раз прав, такое разделение на "я и они" подчиненные уже никогда не забудут. А в случае министерства об этом не забудут не только подчиненные, но и избиратели", – поделился мнением журналист DW Александр Голубов.

"Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тыс. содержать ребенка (а не, скажем, "наша квалификация стоит больше, ибо мы для страны сделали раз, два, три)... Хочется задать два вопроса: 1. А почему главврач может на 15 тыс.? Или директор школы – примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше? 2. Вы когда соглашались на позицию министра или зама, не знали, какие там зарплаты?" – написала генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

"Выскажусь по зарплатам... Итак. Если вы покупаете дорого специалиста с рынка, у которого за плечами реализованные проекты и репутация, зарплата должна быть достойной. В цифрах – максимум 500 тыс. грн в месяц. Премия быть может. До двух месячных зарплат в год. Большая премия за особые результаты – допускаю, может быть равна годовой зарплате. Но! Это все должно быть проговорено в контрактах, которые, в свою очередь, должны быть в открытом доступе. Итак. В первую очередь человек должен стоить этих денег. И второе. Если у чиновника (в хорошем смысле это уважаемая профессия, без иронии) есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0 или около него. Потому что работа на государство для богатого человека – жертвенная история. Он получает самореализацию, и платить ему за это не нужно.Возможность вписать свое имя в историю стоит денег, с богатого можно за работу и получать", – заявил бизнесмен Гарик Корогодский.

"В сухом остатке по зарплате Новосад: может ли министр получать 36 тыс. грн? Нет. Можно ли содержать ребенка с доходом в 36 тыс. грн? Да. Когда наши чиновники начнут взвешивать эффект от того, что говорят? Неизвестно", – подытожила журналистка Екатерина Венжик.