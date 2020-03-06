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Новосад рассказала, вернется ли она на должность министра образования Украины

Экс-министр образования и науки Анна Новосад не готова вернуться на должность, так как не понимает курс нового украинского правительства.

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Новосад назвала процесс перезапуска Кабинета Министров нецивилизованным
Новосад назвала процесс перезапуска Кабинета Министров нецивилизованным
Фото: Anna Novosad / Facebook

Экс-министр образования и науки Анна Новосад не уверена, что согласится вернуться на должность в Кабмине в случае такого предложения. Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радио НВ".

"Мне важно, каким способом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, он несколько нецивилизованный. Когда мы начинали работу в правительстве [премьер-министра Алексея] Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – отметила она.

Новосад заявила, что ей сложно будет согласиться вернуться в Кабмин, потому как она не понимает курс нового правительства.

"Я не понимаю [правительства] приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет", – добавила экс-министр.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

На должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, сообщил источник "Украинской правды".

Новосад занимала должность главы Министерства образования и науки с 29 августа 2019 года.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Министерство образования, Анна Новосад
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