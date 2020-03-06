Новосад рассказала, вернется ли она на должность министра образования Украины

Экс-министр образования и науки Анна Новосад не уверена, что согласится вернуться на должность в Кабмине в случае такого предложения. Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радио НВ".
"Мне важно, каким способом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, он несколько нецивилизованный. Когда мы начинали работу в правительстве [премьер-министра Алексея] Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – отметила она.
Новосад заявила, что ей сложно будет согласиться вернуться в Кабмин, потому как она не понимает курс нового правительства.
"Я не понимаю [правительства] приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет", – добавила экс-министр.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.
На должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, сообщил источник "Украинской правды".
Новосад занимала должность главы Министерства образования и науки с 29 августа 2019 года.