Новосад рассказала, вернется ли она на должность министра образования Украины

Экс-министр образования и науки Анна Новосад не готова вернуться на должность, так как не понимает курс нового украинского правительства.

Экс-министр образования и науки Анна Новосад не уверена, что согласится вернуться на должность в Кабмине в случае такого предложения. Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радио НВ".

"Мне важно, каким способом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, он несколько нецивилизованный. Когда мы начинали работу в правительстве [премьер-министра Алексея] Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – отметила она.

Новосад заявила, что ей сложно будет согласиться вернуться в Кабмин, потому как она не понимает курс нового правительства.

"Я не понимаю [правительства] приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет", – добавила экс-министр.