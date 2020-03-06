Рада вынесла на обсуждение проект закона о референдуме. Он входит в пакет законопроектов об обещанном Зеленским народовластии

В прошлом году президент Владимир Зеленский обещал установить в Украине "подлинное народовластие". Вынесенный на общественное обсуждение законопроект "О всеукраинском референдуме" – первый из законопроектов, которые должны обеспечить введение народовластия.

Верховная Рада Украины вынесла на общественное обсуждение проект закона "О всеукраинском референдуме", сообщила 4 марта пресс-служба парламента.

"С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения. С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться здесь", – говорится в сообщении.

Предложения к документу можно отправлять на электронную почту [email protected] до 18 марта 2020 года.

Проект закона "О всеукраинском референдуме" входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить нынешний президент Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента "в ближайшее время".