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64,3% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли – соцопрос

Большинство опрошенных Центром Разумкова считают, что вопрос введения рынка земель сельхозназначения и отмены моратория на продажу земли должен решаться на всеукраинском референдуме.

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Мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года
Мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года
Фото: depositphotos.com

64,3% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы против решения о продаже земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения референдума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые центр опубликовал 3 марта.

Среди тех, кто принял бы участие в таком референдуме, за продление моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения выступают 72%.

21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Также большинство граждан Украины считают, что вопрос свободной купли-продажи сельхозземель нужно решать именно на всеукраинском референдуме. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом.

Более трех четвертей опрошенных (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Исследование проведено с 13-го по 17 февраля 2020 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

Поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние четыре месяца, отмечают в Центре Разумкова: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019-го – 68,3%.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Теги: референдум, соцопрос, Центр Разумкова, мораторий, рынок земли
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