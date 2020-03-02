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Обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме может начаться в ближайшие недели – Стефанчук

Законопроект о всеукраинском референдуме – это первый документ из перечня законопроектов, связанных с народовластием, вскоре он будет обнародован на сайте Верховной Рады, заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук: Законопроект будет передан на рецензирование в ведущие институты иностранных государств
Стефанчук: Законопроект будет передан на рецензирование в ведущие институты иностранных государств
Фото: president.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня в ходе заседания согласительного совета депутатских фракций и групп заявил, что обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме может начаться через две недели. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

По словам вице-спикера, в ближайшие дни после юридического согласования законопроект будет обнародован на сайте парламента.

Стефанчук подчеркнул, что параллельно законопроект переводится на английский язык для передачи его на рецензирование в ведущие институты иностранных государств для получения их выводов.

Законопроект о всеукраинском референдуме – первый документ из перечня законопроектов, связанных с народовластием, напомнил вице-спикер.

О намерении установить в Украине "подлинное народовластие" нынешний президент Владимир Зеленский заявлял после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь-восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента "в ближайшее время".

В соответствии с Конституцией Украины, правом отменять действующие законы наделены Верховная Рада и Конституционный Суд (если КС признает законодательный акт неконституционным).

Теги: Верховная Рада, референдум, парламент, законопроект, Руслан Стефанчук
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