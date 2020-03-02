Обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме может начаться в ближайшие недели – Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня в ходе заседания согласительного совета депутатских фракций и групп заявил, что обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме может начаться через две недели. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
По словам вице-спикера, в ближайшие дни после юридического согласования законопроект будет обнародован на сайте парламента.
Стефанчук подчеркнул, что параллельно законопроект переводится на английский язык для передачи его на рецензирование в ведущие институты иностранных государств для получения их выводов.
Законопроект о всеукраинском референдуме – первый документ из перечня законопроектов, связанных с народовластием, напомнил вице-спикер.
О намерении установить в Украине "подлинное народовластие" нынешний президент Владимир Зеленский заявлял после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.
В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь-восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.
Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента "в ближайшее время".
В соответствии с Конституцией Украины, правом отменять действующие законы наделены Верховная Рада и Конституционный Суд (если КС признает законодательный акт неконституционным).