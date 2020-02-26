Журналистского сообщества в Украине нет. Но законопроект о дезинформации объединил людей, которые никогда бы не объединились

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Все люди, которые приходят во власть, пытаются контролировать информацию по одной простой причине – на воре шапка горит

О законопроекте Ткаченко [№2693] я говорить не буду, но отнюдь не потому, что меня все в нем устраивает. Просто все, что бы я ни сказал, может быть воспринято как сведение счетов. Как моя личная неприязнь к Саше Ткаченко. А с Володей Бородянским у меня никаких таких историй не было, поэтому законопроект о дезинформации, предлагаемый им, я прокомментировать могу.

Во всех европейских странах – Германии, Франции, Италии и т.д. – шли от государственного вещания к независимой журналистике. То есть сначала СМИ были государственными, потом появлялись общественные, а за ними уже частные. В Украине все по-другому: в первую очередь появились частные. Богатые люди решили, что они могут владеть СМИ, потому что им надо защищать себя. В других странах есть журналистика, которая защищает общество.

Владимир Бородянский, который столько лет проработал в частном медиахолдинге, был частью этой системы, прекрасно это знает. У нас нет таких генералов информационных войск, как Соловьев в России, который выполняет приказы руководства его страны. Но у нас есть информационные войска отдельно взятого человека – того, который владеет СМИ. И эта система, само ее существование почему-то не смущает наших законодателей, а похоже, как раз целиком и полностью устраивает. Вот это менять, получается, не надо – надо привести к какому-то общему знаменателю деятельность журналистов, которых будут наказывать за неправду.

А кто будет определять, где неправда и кто заслуживает наказания? Допустим, Америка ввела войска в Ирак. Кто должен нести ответственность – президент Буш и вице-президент Чейни или журналисты, которые это освещали?

Я никак не возьму в толк, почему человек, проработавший много лет руководителем холдинга, принадлежащего олигарху, оказавшись на позиции чиновника, вдруг начинает считать, что он может регламентировать деятельность таких людей, как мы? Почему это кажется ему приоритетом, чем-то важным, решением какой-то проблемы, которой мы не понимаем? Ведь мы же не видим его цели. Если бы она была ясна, мы бы как-то дискутировали. Но раз мы не видим, не понимаем – значит, мы ее воображаем. И воображаем в самом экстремальном виде – говорим, что это контроль. Ну, если так, то это вообще не новое поколение политиков, а еще одна форма КПСС.

Все люди, которые приходят во власть, пытаются контролировать информацию по одной простой причине – потому что на воре шапка горит. Если на Бородянском шапка горит, во что я не верю, то... Наверное, все эти законодательные инициативы не предвещают ничего доброго.

Мы можем жить по Оруэллу. Но это приведет нас на "Скотный двор". Если Бородянский хочет, чтобы я хрюкал, то он должен мяукать

Это же все по Оруэллу: министерство правды, министерство любви… Нравится вам это? Хорошо, мы можем жить по Оруэллу. Но приведет нас это на "Скотный двор". Animal house. А если Animal house и есть наша конечная цель, то мне здесь нечего обсуждать, потому что хрюкать я не умею. А если Бородянский хочет, чтобы я хрюкал, то он должен мяукать – это уже другая история.

К профессии журналиста Бородянский – ни при чем. Зачем он это затеял? Почему он хочет войти в историю именно так? Был успешным менеджером, холдинг Пинчука возвел на какие-то финансовые вершины, из СТБ сделал канал – почему бы с этим в историю не уйти? Зачем копать себе могилу, зачем делать из себя урода?

Вот он из себя сознательно делает урода. Он этого не понимает? Он слишком умный, чтобы этого не понимать. Он выслуживается? Я в это не верю. Он в это верит? Это хуже.

Вы просите меня прокомментировать такие законы, а как, по-вашему, я должен их комментировать? Это все равно, что голова моя голова лежит на эшафоте, топор уже занесен, а я оцениваю действия палача. Я просто считаю, что нынешний министр культуры пошел по ложному пути. Это путь в никуда, особенно в Украине сегодня. Очень жаль, что такой умный, способный человек, который никакого отношения к журналистике не имеет, решил… Ну Хрущев тоже хотел повернуть реки вспять. И выращивать кукурузу. Вот что это такое у нынешних чиновников – советские гены, что ли? "Я могу то, что неестественно!". Ну раз уж решил – значит, решил…

Единственный плюс от всей этой законодательной возни знаете, в чем? Журналистского сообщества как такового, сплоченного, весомого, способного себя защитить, в Украине нет. Но Бородянскому удалось объединить людей, которые никогда в жизни бы не объединились.

Простой пример. Дима Гордон и Алеся Бацман ушли с канала "112 Украина", потому что туда пришел Медведчук. Это поступок? Поступок. Который будет упоминаться отдельной строчкой в трудах по истории журналистики. А была реакция журналистского сообщества на это? Или на то, что с другого канала, купленного тем же человеком, ушли журналисты? Ну и что, одни ушли, другие пришли – для них все нормально, рабочая ситуация…

Источник: "ГОРДОН"