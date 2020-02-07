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Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации будет обсуждаться еще два месяца

Законопроект о дезинформации вынесен для обсуждения с обществом для того, чтобы он смог защищать информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Бородянский: Обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо
Бородянский: Обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо
Фото: Валерій Пекар / Facebook

Законопроект о дезинформации будет обсуждаться еще минимум два месяца, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сегодня после брифинга на тему "Защита объектов ЮНЕСКО: новые буферные зоны в Киеве, объекты реставрации в Украине на 2020 год" в Киеве. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы продолжаем обсуждение, это является не законом, а законопроектом, он не зарегистрирован в Раде. Он специально вынесен для обсуждения с обществом, для того, чтобы сделать этот закон совершенным, для того, чтобы он защищал информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова. Поэтому продолжаем обсуждение, оно будет продолжаться около двух месяцев – весь февраль и март", – сказал Бородянский.

Он отметил, что первая сессия обсуждения уже прошла, теперь будут проводиться экспертные группы, после чего состоится вторая сессия, а потом еще одно обсуждение.

Бородянский напомнил, что обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо.

"Уже существуют мифы об этом законопроекте, уже существует дезинформация о нем. Все это надо отработать, чтобы все общество поняло, как это работает", – добавил министр.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.

Теги: журналисты, законопроект, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, дезинформация
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