Представитель ОБСЕ: Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен

Если Верховная Рада примет законопроект о дезинформации в нынешнем виде, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности, сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Дезир: Не думаю, что с помощью одного закона страна избавится от неправдивой информации Фото: OSCE media freedom / Twitter

Законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен. Об этом на пресс-конференции в Киеве 6 февраля сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиасообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", – сказал Дезир.

По его словам, у ОБСЕ есть беспокойство по поводу некоторых статей проекта, и он озвучивал это на встрече с украинским министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

Особые опасения вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным чиновником, уполномоченным решать, что считать дезинформацией; большие санкции, а также то, что пресс-карту журналистам будет выдавать новая государственная организация.

"В целом государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", – сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ считает, что в Украине нужно развивать больше фактчекинговых инициатив и обучение медиаграмотности в школах.

"Я не думаю, что это возможно, чтобы с помощью одного закона страна избавилась от неправдивой информации", – добавил он.

По словам Дезира, Бородянский заверил его, что на дискуссию об этом законопроекте будет выделено еще два месяца.

"Надеемся, что это время будет полезным для правительства, чтобы еще раз выслушать медиасообщества и Ассоциацию журналистов, а также международное сообщество. Мы предоставим юридический анализ этого законопроекта, чтобы четко показать, где есть проблематичные формулировки и какими могут быть проблемы с этим законом относительно международных обязательств Украины. И мы предложим рекомендации, чтобы разработать другой подход в борьбе с дезинформацией", – сказал он.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.