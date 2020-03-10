Правительство Украины назначило Кухту врио главы Минэкономики

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта сообщил, что будет продолжать реформы, которыми ведомство занималось предыдущие шесть месяцев.

Кухта пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства" Фото: Pavlo Kukhta / Facebook

10 марта первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта сообщил в Facebook, что правительство назначило его временно исполняющим обязанности главы ведомства.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – написал он.

По словам Кухты, для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за шесть месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

Врио министра также пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств оставались вакантными, в частности Минобразования и Минэкономики.

10 марта Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича.