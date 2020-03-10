Правительство Украины назначило Кухту врио главы Минэкономики

10 марта первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта сообщил в Facebook, что правительство назначило его временно исполняющим обязанности главы ведомства.
"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – написал он.
По словам Кухты, для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за шесть месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".
Врио министра также пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств оставались вакантными, в частности Минобразования и Минэкономики.
10 марта Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича.