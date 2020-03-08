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Смена правительства в Украине ставит под сомнение будущее реформ – Financial Times

Перестановки в украинском Кабмине и отказ президента Владимира Зеленского от услуг ряда реформаторов озадачивают, поскольку произошли на фоне подготовки соглашения о кредитной программе МВФ, пишет издание Financial Times.

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Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией, говорится в статье Financial Times
Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией, говорится в статье Financial Times
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пошел на перезагрузку правительства из-за медленных темпов реформ, однако сегодня сами реформы в стране под вопросом. Об этом говорится в материале влиятельного издания Financial Times, вышедшем 8 марта.

Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией, говорится в статье. Так, ушли в отставку министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которых уважали как реформаторов, а также глава Минэкономики Тимофей Милованов, продвигавший введение рынка земли.

Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш заявил газете, что просматриваются связи нового Кабмина "с олигархическими интересами", а это вызывает вопросы, намерен ли президент продолжать идти по пути изменений.

Темпы, в которые произошли перестановки, "озадачивают", отмечает издание. Прежнее правительство готовило сделку с Международным валютным фондом по кредитной программе на $5,5 млрд. Этот кредит рассматривается международными инвесторами как существенная финансовая подушка для Украины, которая на шестом году войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами сталкивается с огромными выплатами по внешнему долгу на фоне глобального экономического спада, отмечает Financial Times.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в интервью газете заявил, что после прихода новых министров МВФ "возьмет паузу". По его мнению, команда президента не понимает серьезность ситуации и предлагает решения, которые только усугубляют ее.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера.

После отставки Гончарука американская финансовая компания Morgan Stanley рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ и сотрудничества с финансовыми организациями, в частности с МВФ.

5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Рябошапке.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). 

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

Новым главой Минфина Украины стал Игорь Уманский, ранее неоднократно критиковавший программу сотрудничества страны с МВФ.

Теги: Украина, МВФ, Александр Данилюк, экономика, реформы, отставка, Владимир Зеленский, Оксана Маркарова, Руслан Рябошапка, Тимофей Милованов, Кабмин
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