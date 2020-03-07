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"Мы не подстраивались под олигархов". Гончарук записал обращение к украинцам

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за полгода работы его правительство заложило фундамент реформ и изменений.

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Гончарука отправили в отставку 4 марта
Гончарука отправили в отставку 4 марта
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук разместил 7 марта в Telegram видеообращение, в котором прокомментировал работу своей команды.

"Хочу поблагодарить всех, кто был рядом и доверял нашему правительству эти шесть месяцев. Всем тем, кто писал, звонил и просто поддерживал нас последние пять дней. За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что многое не успели сделать.

"Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью, всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу. ...Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное ради успешного будущего нашей страны. Иное просто невозможно", – отметил экс-премьер.

По его словам, "новое поколение есть".

"Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны", – считает Гончарук.

Гончарук стал премьер-министром 29 августа 2019 года. 4 марта Верховная Рада отправила его в отставку. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.

7 марта "Страна" сообщила, что экс-премьер улетел в Португалию.

Теги: Украина, реформы, отставка, олигархи, премьер-министр, Алексей Гончарук
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