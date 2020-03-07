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Гончарук улетел в Португалию – СМИ

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук отправился в Лиссабон, воспользовавшись авиарейсом лоукост-компании, утверждает "Страна".

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Гончарука отправили в отставку 4 марта
Гончарука отправили в отставку 4 марта
Фото: ЕРА

7 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел в Португалию. Об этом сообщает "Страна", опубликовав фотографию из салона самолета.

Издание отмечает, что Гончарук с задержкой рейса в 40 минут вылетел в Лиссабон из аэропорта в Жулянах, воспользовавшись услугами лоукост-компании Wizz Air.

"Страна" пишет, что бывший глава правительства отказался давать интервью, объяснив, что летит в отпуск.

Когда Гончарук вернется в Украину, неизвестно, подчеркивает издание.

Фото: strana.ua
Фото: strana.ua

Гончарук стал премьер-министром 29 августа 2019 года. 4 марта Верховная Рада отправила его в отставку. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.

Теги: Португалия, самолет, аэропорт, Жуляны, Wizz Air, авиарейсы, отдых, Лиссабон, Алексей Гончарук
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