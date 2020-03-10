Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Юрий Полюхович был первым заместителем министра образования и науки Анны Новосад.

Полюхович: Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции Фото: kmu.gov.ua

Временно исполнять обязанности министра образования и науки Украины будет Юрий Полюхович. Соответствующее решение Кабмин принял 10 марта, сообщается на сайте правительства.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", – прокомментировал он свое назначение.

Полюхович родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области. В 2003 году получил степень магистра в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009–2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Является автором более 40 научных публикаций.

С 2014-го по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. 11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств оставались вакантными, в частности Минобразования.

СМИ писали, что Новосад предлагали остаться в команде Шмыгаля, но она отказалась. Свою позицию экс-министр объяснила тем, что не понимает курс нового украинского правительства.