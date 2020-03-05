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На должность министра образования Украины претендуют два человека – СМИ

Украинские медиа сообщали, что Анна Новосад покидает пост министра образования и науки, поскольку не согласна с новым составом правительства. Кто ее заменит, пока неизвестно; по информации "Украинской правды", претендентов двое.

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Новосад, по данным СМИ, решила покинуть пост министра образования
Новосад, по данным СМИ, решила покинуть пост министра образования
Фото: Anna Novosad / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень прошли собеседование в Офисе президента на соискание должности министра образования и науки. Об этом 5 марта сообщил источник "Украинской правды".

Они претендуют на то, чтобы заменить Анну Новосад, которая, как писали медиа, отказалась работать в новом правительстве из-за несогласия с его составом.

Гришина – доктор юридических наук, профессор Национального университета имени Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады.

В 2016 году подавала кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла, поскольку не набрала минимально допустимого балла на экзамене.

Василий Кремень – президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года.

В 1999–2005 годах был министром образования и науки в правительствах Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха и Виктора Януковича.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Теги: Кабинет Министров, Министерство образования, Офис президента Украины, Анна Новосад, Юлия Гришина, Василий Кремень
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