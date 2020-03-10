Фоменко стала врио министра культуры Украины

До назначение на должность врио министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко была заместителем министра культуры.

Заместитель министра культуры Светлана Фоменко назначена на должность временно исполняющего обязанности министра культуры. Об этом она рассказала LB.ua.

Как уточняет LB.ua, временного и. о. назначили, пока не найдут министра.

На сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Фоменко сейчас значится как и. о. министра в соответствии с распределением обязанностей между министром и заместителями.

Скриншот: mkms.gov.ua

С 2013 года Фоменко занимала должность начальника управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины.

В августе – декабре 2014 года она была заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции.

С апреля 2016 года находилась на должности первого заместителя министра культуры Украины.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств оставались вакантными, в частности Минобразования и Минэкономики.

10 марта Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича. В этот же день первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухта назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства.