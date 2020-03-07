Новый Кабмин Украины и что он будет исправлять. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
6 марта на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online прошла программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее темой стало избрание нового Кабинета Министров Украины и вопрос, что он будет исправлять. Среди гостей ток-шоу – премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, вице-премьер-министр Алексей Резников, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, министр социальной политики Марина Лазебная.
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