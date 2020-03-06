Новое украинское правительство. 6 марта в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут обсуждать новое украинское правительство, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Заявленная тема программы – "Новое правительство – старые проблемы. Каких реформ тебе еще не хватает?". Гостями эфира станут:
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline. Начало – в 21.00.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.
Новое украинское правительство было назначено Верховной Радой 4 марта, его возглавил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьера – министра развития общин и территорий.
Предыдущее правительство во главе с Алексеем Гончаруком проработало с августа 2019-го по март 2020-го. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Гончарука было лучшем в истории Украины, но этого недостаточно для поставленных целей.