Новое украинское правительство. 6 марта в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00, будут обсуждать назначение нового Кабинета Министров Украины, среди гостей передачи – премьер-министр Денис Шмыгаль и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

В гости к Шустеру придут нынешние и бывшие министры Фото: Шустер LIVE / Facebook

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут обсуждать новое украинское правительство, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Заявленная тема программы – "Новое правительство – старые проблемы. Каких реформ тебе еще не хватает?". Гостями эфира станут:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

бывший премьер-министр Арсений Яценюк;

бывший президент Грузии Михаил Саакашвили;

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

Алексей Резников; министр здравоохранения Илья Емец;

Илья Емец; м инистр финансов Игорь Уманский;

министр социальной политики Марина Лазебная;

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка;

бывший министр финансов Александр Данилюк;

бывший министр социальной политики Андрей Рева;

бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука;

старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline. Начало – в 21.00.