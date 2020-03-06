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Новое украинское правительство. 6 марта в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00, будут обсуждать назначение нового Кабинета Министров Украины, среди гостей передачи – премьер-министр Денис Шмыгаль и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

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В гости к Шустеру придут нынешние и бывшие министры
В гости к Шустеру придут нынешние и бывшие министры
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут обсуждать новое украинское правительство, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Заявленная тема программы – "Новое правительство – старые проблемы. Каких реформ тебе еще не хватает?". Гостями эфира станут:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • бывший премьер-министр Арсений Яценюк;
  • бывший президент Грузии Михаил Саакашвили;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • министр здравоохранения Илья Емец;
  • министр финансов Игорь Уманский;
  • министр социальной политики Марина Лазебная;
  • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка;
  • бывший министр финансов Александр Данилюк;
  • бывший министр социальной политики Андрей Рева;
  • бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука;
  • старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline. Начало – в 21.00. 

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Новое украинское правительство было назначено Верховной Радой 4 марта, его возглавил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Предыдущее правительство во главе с Алексеем Гончаруком проработало с августа 2019-го по март 2020-го. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Гончарука было лучшем в истории Украины, но этого недостаточно для поставленных целей.

Теги: Арсений Яценюк, Савик Шустер, Александр Данилюк, Михаил Саакашвили, Андерс Аслунд, Игорь Уманский, Алексей Резников, Леонид Емец, Георгий Тука, Андрей Рева, Тарас Качка, Денис Шмыгаль, Свобода слова Савика Шустера, Марина Лазебная
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