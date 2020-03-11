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Шуляк подала в отставку с должности представителя Кабмина в Раде

По словам нардепа от "Слуги народа" Елены Шуляк, она не умеет "быстро переобуваться", чтобы вникнуть в работу нового Кабмина, поэтому уходит с должности его представителя в Верховной Раде.

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Шуляк назначена представителем Кабмина в ноябре 2019 года
Шуляк назначена представителем Кабмина в ноябре 2019 года
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Шуляк написала заявление об уходе в отставку с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде. Об этом она сообщила 11 марта в Facebook.

"Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной Раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством [бывшего премьер-министра Алексея] Гончарука и честно поддерживала их инициативы, потому что знаю: у них большое будущее. Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и тому подобное – программы, которые навсегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива", – написала она.

По словам нардепа, ей сложно будет работать с новым составом Кабинета Министров, который возглавил Денис Шмыгаль.

"Признаюсь откровенно: "быстро переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем мы работали вместе задолго до его назначения... Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", – объяснила Шуляк.

Она также опубликовала фото своего заявления, написанного на имя премьер-министра.

https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/2935262856537200

О назначении Шуляк своим представителем в Верховной Раде Кабинет Министров сообщил 15 ноября 2019 года.

Шуляк – замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До избрания нардепом работала членом правления и руководителем сектора "Строительство" в BRDO, который ранее возглавлял Гончарук.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. Главой правительства был назначен Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Позже назначили руководителей других министерств.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, отставка, Алексей Гончарук, Елена Шуляк, Кабмин
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